Milyoner'de Sefo telefon jokerini İrem Derici'den yana kullandı! İrem Derici'nin yanıtı stüdyoyu kahkahaya boğdu | Video
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Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak bu hafta ATV ekranlarına gelen YILBAŞI ÖZEL bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de birbirinden özel sanatçılar ağırlandı. Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem sevilen şarkılarıyla ATV ekranlarını şenlendirdi.