Motosiklete çarpan kadın sürücü: "Önüme yaprak düştü" | Video

22.10.2025 | 12:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 motosikletlinin kazası sonrası diyalogları dikkat çekti. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın videosu sosyal medyada beğeni topladı.
