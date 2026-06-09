Video Yaşam Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada
Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada

Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada

09 Haziran 2026 10:46

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile çarpışarak sürücüsünün yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun sol şeridinde üniversite istikametine seyir halindeki Samed M. A.'nın kullandığı 07 CDK 724 plakalı motosiklet, Namık Kemal Caddesi kesişimine aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil aniden sinyal vermeden şerit değiştirerek 3538 sokağa dönmek istedi. Bir anda otomobili önünde gören motosiklet sürücüsü Samed M. A. motosikletin kontrolünü kaybederek asfalt zeminde kaydı. Aracın arka kısmına çarpan motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, otomobil sürücüsü durmayarak yoluna devam ederek gözden kayboldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye götürüldü. Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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