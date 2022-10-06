Video Yaşam Müge Anlı o görüntülere açtı ağzını, yumdu gözünü! "Kimse benim evime gelip kocamla TikTok çekmesin, hiç tavsiye etmem!" | Video
Müge Anlı o görüntülere açtı ağzını, yumdu gözünü!

Müge Anlı o görüntülere açtı ağzını, yumdu gözünü! "Kimse benim evime gelip kocamla TikTok çekmesin, hiç tavsiye etmem!" | Video

06.10.2022 | 12:16

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melisa isimli kadın, eşi Doğukan'ın TikTok'taki videolarını izledikten sonra kendisini aldattığını düşünüp ilişkisini bitirdi. Görüntüleri izleyen Müge Anlı ise adeta ateş püskürdü. Anlı, "Kimse benim evime gelip kocamla böyle TikTok'lar çekmesin. Hiç tavsiye etmem" ifadelerini kullandı.

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