Müge Anlı o görüntülere açtı ağzını, yumdu gözünü! "Kimse benim evime gelip kocamla TikTok çekmesin, hiç tavsiye etmem!" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
01:55
1 günlük askerlik ile Mertcan hayaline kavuştu | Video 06.10.2022 | 12:28
01:39
Kontrolsüzce şerit değiştiren kamyona taksi çarptı | Video 06.10.2022 | 12:24
02:20
FETÖ üyesi eski doktor havalimanında yolcu beklerken yakalandı | Video 06.10.2022 | 12:24
06:36
00:19
5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı | Video 06.10.2022 | 12:12
01:20
00:19
Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı! O anlar kamerada | Video 06.10.2022 | 11:20
00:53
01:50
02:40
Kaldırıma çıkıp direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video 06.10.2022 | 10:55
00:22
Bursa'da facianın teğet geçtiği anlar kamerada | Video 06.10.2022 | 10:50
01:37
Tramvay Biniş Kartı’ndan iz sürerek yakaladılar | Video 06.10.2022 | 10:30
10:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 06.10.2022 | 10:32
00:41
Gaziantep'te motosiklet sepetinde kaçak sigara ele geçirildi | Video 06.10.2022 | 10:11
00:16
Metrobüste yolcular arasında yüksek sesle konuşma kavgası | Video 06.10.2022 | 10:28
05:03
Vatmanın yaptığı ani fren, genç kızın hayatını kurtardı | Video 06.10.2022 | 10:11
00:51
Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi | Video 06.10.2022 | 09:28
00:57
Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 2 tutuklu | Video 06.10.2022 | 09:28
00:17
Ankara'da kadına şiddet güvenlik kameralarına yansıdı | Video 06.10.2022 | 08:44
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melisa isimli kadın, eşi Doğukan'ın TikTok'taki videolarını izledikten sonra kendisini aldattığını düşünüp ilişkisini bitirdi. Görüntüleri izleyen Müge Anlı ise adeta ateş püskürdü. Anlı, "Kimse benim evime gelip kocamla böyle TikTok'lar çekmesin. Hiç tavsiye etmem" ifadelerini kullandı.