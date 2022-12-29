Müge Anlı'da nefes kesen kovalamaca! Sinan Sardoğan neden kaçtı? Stüdyoda gergin anlar | Video
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Korku ve panik, nefes nefese kovalamaca! Neden koşuyor, kimden korkuyor? Şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan yayın esnasında el arabası konusunda söyledikleriyle dikkat çekmişti. Yayın sonrası misafir edilen otelden gizlice çıktı. Müge Anlı ekibi otogarda bulup tekrar otele geri getirdi. Korktuğunu ve Tokat'a eve döneceğini söyledi.