Video Yaşam Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nurgül Beyhan nasıl öldürüldü? | Video
Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nurgül Beyhan nasıl öldürüldü? | Video

Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nurgül Beyhan nasıl öldürüldü? | Video

14.10.2021 | 11:42

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine çok konuşulacak bir vaka araştırılmaya başlandı. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti. Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan’ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor. Nurgül Beyhan’ın Fransa’dan dönen oğlu geçtiğimiz yıl amcasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine girmişti. Peki, Nurgül Beyhan'a ne oldu, nasıl öldü? İşte yanıtları...

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Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. İddiaya göre, Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti. Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı. Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı.

Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra cinayete kurban gitti. Nurgül Beyhan evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Otopside Nurgül Beyhan'ın elle boğulduğu belirlendi.

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