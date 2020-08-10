Muğla Marmaris'te arı kovanları taşıyan kamyonet kaza yapınca kızgın arılar etrafa yayıldı | Video

Muğla’nın Marmaris İlçesinde arı kovanı taşıyan bir kamyonetin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çevreye yayılan kızgın arıların saldırısına uğrayan Marmaris İlçe Tarım Müdürü Necmettin Kaya, hastanede tedavi altına alındı.

Sabah muhabirinin aldığı bilgiye göre, Marmaris'in Osmaniye Mahallesi Asparan bölgesinde arıcılık yapan Ahmet Eren, arılarının Marmaris'in çam balını üretmesi için kolonileri Asparan bölgesine taşıdı.

Kamyonetine sardığı 100 kovan arı ile Asparan ormanlık sahasına gelen Ahmet Eren yönetimindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak ormana yuvarlandı.

Kazada kamyonet hurdaya dönerken üzerindeki arı kolonisi dolu kovanlar da parçalandı. Çevre sakinleri ve arıcıların kazayı ve arı uğultusunu görevlilere ihbar etmesi sonucu, koruyucu kıyafetle bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

KIZGIN ARILAR MÜDÜRE SALDIRDI…

Kovandan çıkan kızgın arılar hakkında, Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine bilgi verilerek yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler kaza nedeniyle trafik levhalarına "Arı saldırısına karşı dikkatli olun, araçlarınızın camlarını kapatın" şeklinde uyarıcı levhalar astılar.

Ardından da bölgeye giden özel kıyafetler giyen itfaiye ekipleri kolonilerin yayıldığı ormanlık alanlara su sıkarak arıların kızgınlıklarını gidermeye çalıştı.

Çalışmalara ekibi ile bizzat kendisi de katılan Marmaris Tarım İlçe Müdürü Necmettin Kaya'da kızgın arıların saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sabah muhabirine yaşadıklarını anlatan Necmettin Kaya, kaza yerine süratle ulaştıklarını anlatarak, "Bölge yoğun trafiği olan bir yer. Yolu kullanan sürücülerin arıların saldırısına uğramasını önlemek için her türlü tedbiri aldık. Kızgın arılara itfaiye ekiplerinin köpükle müdahale etmesini sağladık. Arılar, koruyucu kıyafetin başlık kısmını çıkardığım da bir anda saldırdı. Arı sokmasına alerjim olsam olay yerinde ölürdüm. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye getirildim. Şu anda sağlık durumum iyi" dedi.