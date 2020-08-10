Video Yaşam Muğla Marmaris'te arı kovanları taşıyan kamyonet kaza yapınca kızgın arılar etrafa yayıldı | Video

Muğla Marmaris'te arı kovanları taşıyan kamyonet kaza yapınca kızgın arılar etrafa yayıldı | Video

Muğla Marmaris'te arı kovanları taşıyan kamyonet kaza yapınca kızgın arılar etrafa yayıldı | Video
10.08.2020 | 11:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Acemi hırsız dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:49
Acemi hırsız dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı | Video 10.08.2020 | 12:08
Muğla Marmaris'te arı kovanları taşıyan kamyonet kaza yapınca kızgın arılar etrafa yayıldı | Video 01:03
Muğla Marmaris'te arı kovanları taşıyan kamyonet kaza yapınca kızgın arılar etrafa yayıldı | Video 10.08.2020 | 11:50
Son dakika | İstanbul Şişli'de kedi maması sebebiyle tartışan kadınların kavgası kamerada | Video 00:44
Son dakika | İstanbul Şişli'de kedi maması sebebiyle tartışan kadınların kavgası kamerada | Video 10.08.2020 | 11:34
İstanbul Avcılar'da kadın sürücü çarptığı motosikletli kadının başından ayrılmadı | Video 01:11
İstanbul Avcılar'da kadın sürücü çarptığı motosikletli kadının başından ayrılmadı | Video 10.08.2020 | 11:41
LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video 01:45
LGS nakil işlemi ile ilgili son dkaika haberi: LGS nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Liselere giriş nakil başvuru şartları | Video 10.08.2020 | 11:08
İzmir'de yıldırımın düştüğü evin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 00:11
İzmir'de yıldırımın düştüğü evin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 10.08.2020 | 11:34
İstanbul Beşiktaş'ta dönüş yapan aracın motosikleti biçtiği anlar kamerada | Video 00:59
İstanbul Beşiktaş'ta dönüş yapan aracın motosikleti biçtiği anlar kamerada | Video 10.08.2020 | 11:08
Son Dakika: Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 11. gününde 01:39
Son Dakika: Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 11. gününde 10.08.2020 | 10:44
İstanbul'da terör estiren magandalar skandal görüntüleri övünerek sosyal medyadan böyle paylaştılar | Video 03:52
İstanbul'da terör estiren magandalar skandal görüntüleri övünerek sosyal medyadan böyle paylaştılar | Video 10.08.2020 | 10:51
İstanbul Beyoğlu'nda şaşkına çeviren akılalmaz kaza | Video 02:54
İstanbul Beyoğlu'nda şaşkına çeviren akılalmaz kaza | Video 10.08.2020 | 10:37
Son Dakika Haberi: Servisçilerden İzmir Belediyesi'nin plaka kararına tepki! 06:29
Son Dakika Haberi: Servisçilerden İzmir Belediyesi'nin plaka kararına tepki! 10.08.2020 | 10:24
Son Dakika Haberi | İstanbul'da otogarda dehşet! Kanlar içinde kaldı | Video 02:47
Son Dakika Haberi | İstanbul'da otogarda dehşet! Kanlar içinde kaldı | Video 10.08.2020 | 10:14
Son Dakika Haberi | İstanbul Küçükçekmece'deki sopalı bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:17
Son Dakika Haberi | İstanbul Küçükçekmece'deki sopalı bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.08.2020 | 09:50
İstanbul'da trafikte inanılmaz görüntü... Alev alev yanan halk otobüsü tam gaz... | Video 00:16
İstanbul'da trafikte inanılmaz görüntü... Alev alev yanan halk otobüsü tam gaz... | Video 10.08.2020 | 07:38
Son Dakika | İstanbul'daki tepki çeken skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video 00:45
Son Dakika | İstanbul'daki tepki çeken skandal görüntülerle ilgili flaş gelişme | Video 10.08.2020 | 09:26
Son Dakika Haberi: 2020 LGS Yerleştirme Sonuçları: http://sonuc.meb.gov.tr adresinde | Video 00:30
Son Dakika Haberi: 2020 LGS Yerleştirme Sonuçları: http://sonuc.meb.gov.tr adresinde | Video 10.08.2020 | 09:12
Son dakika | Çanakkale'de sosyal medya fotoğrafı faciası! 1 ölü, 1 kayıp | Video 00:17
Son dakika | Çanakkale'de sosyal medya fotoğrafı faciası! 1 ölü, 1 kayıp | Video 10.08.2020 | 08:58
Kayseri'de yüzme bilmeyen baba, çocuklarını kurtarmak için girdiği nehirde çocukları ile birlikte boğularak öldü | Video 03:31
Kayseri'de yüzme bilmeyen baba, çocuklarını kurtarmak için girdiği nehirde çocukları ile birlikte boğularak öldü | Video 10.08.2020 | 07:37
Son dakika | Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü 4 yaralı | Video 00:24
Son dakika | Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü 4 yaralı | Video 10.08.2020 | 07:38
Duvarda asılı kalan araçta can pazarı | Video 02:21
Duvarda asılı kalan araçta can pazarı | Video 09.08.2020 | 19:55

Muğla’nın Marmaris İlçesinde arı kovanı taşıyan bir kamyonetin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çevreye yayılan kızgın arıların saldırısına uğrayan Marmaris İlçe Tarım Müdürü Necmettin Kaya, hastanede tedavi altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sabah muhabirinin aldığı bilgiye göre, Marmaris'in Osmaniye Mahallesi Asparan bölgesinde arıcılık yapan Ahmet Eren, arılarının Marmaris'in çam balını üretmesi için kolonileri Asparan bölgesine taşıdı.

Kamyonetine sardığı 100 kovan arı ile Asparan ormanlık sahasına gelen Ahmet Eren yönetimindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak ormana yuvarlandı.

Kazada kamyonet hurdaya dönerken üzerindeki arı kolonisi dolu kovanlar da parçalandı. Çevre sakinleri ve arıcıların kazayı ve arı uğultusunu görevlilere ihbar etmesi sonucu, koruyucu kıyafetle bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

KIZGIN ARILAR MÜDÜRE SALDIRDI…

Kovandan çıkan kızgın arılar hakkında, Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine bilgi verilerek yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler kaza nedeniyle trafik levhalarına "Arı saldırısına karşı dikkatli olun, araçlarınızın camlarını kapatın" şeklinde uyarıcı levhalar astılar.

Ardından da bölgeye giden özel kıyafetler giyen itfaiye ekipleri kolonilerin yayıldığı ormanlık alanlara su sıkarak arıların kızgınlıklarını gidermeye çalıştı.

Çalışmalara ekibi ile bizzat kendisi de katılan Marmaris Tarım İlçe Müdürü Necmettin Kaya'da kızgın arıların saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sabah muhabirine yaşadıklarını anlatan Necmettin Kaya, kaza yerine süratle ulaştıklarını anlatarak, "Bölge yoğun trafiği olan bir yer. Yolu kullanan sürücülerin arıların saldırısına uğramasını önlemek için her türlü tedbiri aldık. Kızgın arılara itfaiye ekiplerinin köpükle müdahale etmesini sağladık. Arılar, koruyucu kıyafetin başlık kısmını çıkardığım da bir anda saldırdı. Arı sokmasına alerjim olsam olay yerinde ölürdüm. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye getirildim. Şu anda sağlık durumum iyi" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA