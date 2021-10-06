Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla Dalaman'ın Ataköy Mahallesi Sıradere mevkiindeki ormanlık alanda, dün saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile karadan müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 16 helikopter destek veriyor. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.