Video Yaşam Muhammed Nur Kasadar son yolculuğuna uğurlandı | Video
Muhammed Nur Kasadar son yolculuğuna uğurlandı | Video

Muhammed Nur Kasadar son yolculuğuna uğurlandı | Video

14.07.2023 | 16:16

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nur Kasadar Fatih Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Bayrampaşa'da öldürülen Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nur Kasadar için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, Cenazeye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Cenazede Muhammed Nur Kasadar'ın babası Mustafa Kasadar, Amcası Mehmet Kasadar yakın dostlarının taziyelerini taziyelerini kabul etti. Cenaze namazında Kasadar'ın annesi Mücahide Kasadar ve 4 kız kardeşi tabut başında gözyaşı döktü.

"BURADA BİZİ ÜZEN YAPILAN MUAMELEDİR"
Oğlunun cani bir şekilde öldürüldüğünü söyleyen Baba Mustafa Kasadar, "Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, iman etmişiz 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür vermiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yok derdim. Burada bizi üzen yapılan muameledir" dedi.

"BORÇ BATAKLIĞINA BATMIŞ, UYUŞTURUCUYA BULAŞMIŞ"
Oğlunun katilinin borç bataklığına batan birisinin olduğunu söyleyen Kasadar, "Medyanın, basının, bugün sunulan kısa yoldan para kazanmaktır. Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka bir şey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun bedenini bütün olarak alamadık" şeklinde konuştu.

Muhammed Nur Kasadar'ın cenazesi Eyüpsultan Necatibey Mezarlığı'na defnedilmek için götürüldü.

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