Video Yaşam Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı | Video
Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı | Video

Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı | Video

28.02.2024 | 13:49

Muş’un Hasköy-Bitlis’in Mutki kara yolunda etkili olan kar fırtınası nedeniyle 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.

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Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle 5 araçtaki 15 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 saat süren karla mücadele çalışması sonucunda mahsur kalan araçları ve vatandaşları kurtararak yolu trafiğe açtı.

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