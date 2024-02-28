Muş’ta 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı | Video
Muş’un Hasköy-Bitlis’in Mutki kara yolunda etkili olan kar fırtınası nedeniyle 5 araç içerisinde mahsur kalan 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.
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