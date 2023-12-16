Video Yaşam Muş'ta köpeklerin saldırısında yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video
Muş'ta köpeklerin saldırısında yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video

Muş'ta köpeklerin saldırısında yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video

16.12.2023 | 14:32

Muş'un Varto ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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