Mutluluğu 7’nci kocasında bulduğuna inandı! Eşler Esra Erol’da karşı karşıya geldi: Onun yüzünden 3 gün cezaevinde yattım! | Video
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ATV’nin fenomen programları arasında yer alan Esra Erol’da bugün Melek Hanım’ın konusu ele alındı. 43 yaşındaki Melek Hanım aşkı, 78 yaşındaki yedinci kocası Şerafettin amcada bulduğunu, ancak eşinin çocuklarının aralarına girdiğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu, Şerafettin amcayı bularak bugün canlı yayına davet etti. İkili arasında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. İşte Esra Erol’da bugün yaşananlar!