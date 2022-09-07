Nevşehir'de seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı | Video

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Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi, Şifa köprüsü alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen araç, seyir halindeyken önünde seyreden tıra arkadan çarpı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesine saplanan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.