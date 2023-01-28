Video Yaşam Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video

28.01.2023 | 09:19

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Acıgöl ilçesinden merkeze bağlı Kavak kasabasındaki patates deposunda çalışan işçileri taşıyan Hamza A.'nın sürücüsü olduğu servis minibüsü, Karacaören mevkiinde yolun buzlanması nedeniyle takla atarak karşı şeride devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, yapılan kontrollerde Ayşe E.'nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 kişiyi ise ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nevşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 01:59
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 28.01.2023 | 09:19
Antalya’da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 00:35
Antalya’da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 28.01.2023 | 00:38
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 05:07
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 27.01.2023 | 23:19
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Karım Zeynep Yılan duvardaki birileriyle iletişim halinde! | Video 31:44
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Karım Zeynep Yılan duvardaki birileriyle iletişim halinde! | Video 27.01.2023 | 19:16
Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı | Video 00:45
Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı | Video 27.01.2023 | 20:46
Marmaris’te denizin kahverengiye döndü 00:12
Marmaris’te denizin kahverengiye döndü 27.01.2023 | 19:52
FETÖ’nün güncel yapılanması deşifre oldu | Video 01:21
FETÖ'nün güncel yapılanması deşifre oldu | Video 27.01.2023 | 16:15
Manisa’da sağanak yağış: Bazı evleri su bastı | Video 01:00
Manisa’da sağanak yağış: Bazı evleri su bastı | Video 27.01.2023 | 15:45
Seydikemer’de şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri zarar gördü | Video 01:26
Seydikemer’de şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri zarar gördü | Video 27.01.2023 | 14:40
Sakarya’da korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 02:18
Sakarya’da korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 27.01.2023 | 13:44
Gübre yüklü kamyon devrildi, karayolunda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu | Video 00:59
Gübre yüklü kamyon devrildi, karayolunda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu | Video 27.01.2023 | 13:44
Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:55
Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.01.2023 | 12:49
Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş! Gerçek herkesi şaşırttı | Video 02:43
Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş! Gerçek herkesi şaşırttı | Video 27.01.2023 | 12:20
Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video 00:52
Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video 27.01.2023 | 12:05
Televizyon hırsızı yakalandı ve tutuklandı | Video 00:41
Televizyon hırsızı yakalandı ve tutuklandı | Video 27.01.2023 | 12:05
Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar | Video 01:10
Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar | Video 27.01.2023 | 12:04
Rize’de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video 01:23
Rize'de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video 27.01.2023 | 11:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 04:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 27.01.2023 | 10:55
Samanlıklarına giren hırsız için köylerine giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 03:20
Samanlıklarına giren hırsız için köylerine giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.01.2023 | 10:56
Sultangazi’de tekstil işçilerinin kavgası kamerada: 1 kişi ensesinden bıçaklandı! | Video 00:50
Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası kamerada: 1 kişi ensesinden bıçaklandı! | Video 27.01.2023 | 10:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA