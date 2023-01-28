Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 28.01.2023 | 09:19 Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl ilçesinden merkeze bağlı Kavak kasabasındaki patates deposunda çalışan işçileri taşıyan Hamza A.'nın sürücüsü olduğu servis minibüsü, Karacaören mevkiinde yolun buzlanması nedeniyle takla atarak karşı şeride devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, yapılan kontrollerde Ayşe E.'nin (44) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 13 kişiyi ise ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.