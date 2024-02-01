Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 25 gözaltı | Video
NEVŞEHİR'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı.
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