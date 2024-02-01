Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 25 gözaltı | Video

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda merkez ilçe, Avanos ve Ürgüp ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki toplam 30 adrese, 220 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 25 şüpheli yakalandı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan aramalarda 8 gram kokain, 439 gram esrar, 198 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 51 gram bonzai, 87 sentetik hap, 107 gram kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 4 tabanca, 9 av tüfeği, 4 şarjör ve 72 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.