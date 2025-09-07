Norveç'ten Gazze'ye yürüyen Kim: "Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı" | Video 07.09.2025 | 10:26 Norveç'ten beş ay önce yürüyerek Filistin'e doğru yola çıkan Kim Zen, nihai hedefinin Filistin ve özellikle de Gazze olduğunu belirterek, "Eğer bu soykırımın olmasına izin verirsek, gelecekte bunun sonuçları ne olacak? İşte en korkutucu olan bu. Bu durmalı. İnsanlar korkmayı bırakmalı. Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Norveç'ten 5 ay önce Filistin'e gitmek için yürüyerek yola çıkan Kim Zen, Almanya'nın Bonn kentine ulaştı. Nihai hedefi Filistin ve özellikle de Gazze olan Kim Zen, Filistin halkına, özellikle de kadınlar ve çocuklara destek ve empati göstermek için yürüdüğünü söyledi. Kim, "Merhaba, benim adım Kim. Norveçliyim. Norveç'te, Telemark Dağları'nda yaşadım. Şimdi ise Almanya'ya geldim. Yürüyerek yol alıyorum ve Filistin'e doğru gidiyorum. Öncelikli amacım, alternatif bir yaşamın mümkün olduğunu kendime kanıtlamak. Hayatta bir sisteme bağlı olmadan da yaşayabileceğimi görmek. Ama bu yolculuğun en önemli sebebi, Filistin'e doğru bir yolculuk yapmak. Özellikle Filistin'deki, Gazze'deki çocuklara, kadınlara destek ve empati göstermek" dedi.

Dünyanın istikrarsız bir yer olduğuna vurgu yapan Kim Zen, "Pek çok şey oluyor. Ve ben parasız, hiçbir sistem desteği olmadan, sadece yolumda karşılaştığım insanlar ve Tanrı ile birlikte yalnız yaşıyorum. Tabii ki kaygılar oluyor ama ben idare ediyorum. Tanrı bakıyor. İyi bir hayatım var. Şimdiye kadar da iyi geçti. Ailem de sanırım mutlu, çünkü görüyorlar ki bana insanlar ve Tanrı yol boyunca destek oluyor. Yolumda karşılaştığım insanlar bu yolculuğun çok pozitif bir kısmı oldu" şeklinde konuştu.

"İYİ İNSANLARLA TANIŞTIM, BUNLARIN ARASINDA BAZI TÜRK, KÜRT İNSANLAR DA VARDI"

Birçok insandan yardım gördüğünü dile getiren Kim, "Gerçekten Bonn, benim için en inanılmaz yerlerden biri oldu. Tam da insanlar yüzünden. Bonn'da yürürken ilk karşılaştığım şey, iyi insanlardı. Onlar bana iyi bir yön gösterdiler ve ben de başka iyi insanlarla tanıştım. Bunların arasında bazı Türk, Kürt insanlar da vardı. Onlar beni evlerine davet etti, amacımı duyunca beni misafir ettiler. Bana öyle çok şey verdiler ki inanamazsınız. Bonn'da çok harika insanlarla tanıştım. Özellikle de beni evinde ağırlayan aile sayesinde" ifadelerini kullandı.

Kendisini eve davet eden aile hakkında konuşan Norveçli Kim, "Bu sadece bir iki kişi değildi; kuzenler, kardeşler, ablalar, amcalar. Koca bir aileydi. Bonn benim için inanılmazdı. Bana yemek verdiler, yatacak yer verdiler, ihtiyacım olan şeyleri sağladılar. Kadınlardan bazıları kıyafetlerimi bile tamir etti. Bana çok ama çok şey verdiler. En önemlisi ise sevgi ve ilgi. Bu yolculukta en çok hissettiğim şey bu oldu" diye konuştu.

"BENİM DİLEĞİM BİRÇOK KİŞİNİN BANA KATILMASI"

İnsanların kendisine katılmasını istediğini söyleyen Kim, "Filistin'e, inşallah Gazze'ye varmam için ne kadar zaman gerektiği bana bağlı değil. Bilmiyorum, umarım 1 yıl içinde, ama bu tamamen bana bağlı değil. Ne kadar gerekirse o kadar sürecek. İnşallah varacağım. Yüzde yüz kalbimde biliyorum ki, Tanrı izin verirse orada olacağım. Çünkü bu çok önemli. Ve benim dileğim, birçok kişinin de bana katılması. Sadece Batı'dan değil, dünyanın her yerinden insanlar ihtiyaç duyulan yere gitmeli. Çünkü birçok insan bana, bu yolculukta korkup korkmadığımı soruyor. "Orası tehlikeli, savaş var, çok sıcak, hastalanabilirsin, vurulabilirsin" diyorlar. Ama hayır, ben kendi canımdan korkmuyorum" dedi.

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımın durması gerektiğini dile getiren Kim, "Asıl en tehlikeli ve en ciddi mesele şu: Eğer bu soykırımın olmasına izin verirsek, gelecekte bunun sonuçları ne olacak? İşte en korkutucu olan bu. Bu durmalı. İnsanlar korkmayı bırakmalı. Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı. Sadece onlar için değil ama özellikle onlar için. İsterse sadece akşam yemeğinde bu konuyu konuşmak olsun, isterse yerel politikacılara ulaşmak olsun Herkes kalbinden gelen bir şey yapmalı. Ben yürümeyi seçtim. Anlıyorum, bu herkes için değil. Ama herkes mutlaka bir şey yapmalı. Çünkü eğer gözlerimizin önünde bebekler öldürülürken, insanlar aç bırakılırken biz sessiz kalırsak, buna izin verirsek, sırada ne olacak? İşte en korktuğum şey bu. Bunun ne olabileceğini söylemeyeceğim, çünkü televizyon için uygun değil. Ama tek bildiğim, bunu önlemek zorundayız" şeklinde konuştu. Kim Zen ayrıca, tanımadığı birçok kişinin kendisine yiyecek, ayakkabı ve giysi vererek yolculuğuna katkıda bulunduğunu belirtti.