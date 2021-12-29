Nusaybin'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2?si kadın, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Dağ Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştı. Devrilen motosiklet üzerinde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla inceleme başlattı.