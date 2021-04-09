Video Yaşam Önce alışveriş yaptılar ardından oyuncak çalıp böyle kaçtılar | Video

Önce alışveriş yaptılar ardından oyuncak çalıp böyle kaçtılar | Video

Önce alışveriş yaptılar ardından oyuncak çalıp böyle kaçtılar | Video
09.04.2021 | 14:46

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Küçükçekmece’de, hayvan ürünleri satan bir işyerine giren iki hırsız, alışveriş yaptıktan sonra para bozdurmaya giden dükkan sahibinin yokluğundan faydalanıp çaldığı oyuncağı kazağının altına sakladı. İşyeri sahibinin kardeşi hırsızlığı fark edince, şahıslar para üstünü de alarak oradan kaçarken, hırsızların oyuncağı çalmaları ve kaçış anları kameraya yansıdı.

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Olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde geçtiğimiz 1 Nisan Perşembe akşamı hayvan ürünlerin satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki hırsız işyerine gelerek kuş yemi satın aldı. Dükkan sahibi, kimliklerini bilmediği iki hırsızla bir süre konuştuktan sonra para bozdurmaya gitti. Dükkan sahibinin dışarı çıktığını fırsat bilen hırsızlar, raftan oyuncak çalarak kazağının içine koydu. Hırsızlığı ise dükkan sahibinin kardeşi fark edince kamerayı açmaya çalıştı. Bu sırada bir kez daha harekete geçen hırsızlar, masayı bırakılan para üstünü aldıktan sonra koşarak kaçmaya başladı.

HIRSIZLARIN OYUNCAK ÇALDIĞI VE KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Hırsızların oyuncak çaldığı ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi olayı fark ettikten sonra karakola giderek şikayetçi oldu.
Konu hakkında konuşan iş yeri sahibi Taner Topkara, "İki tane arkadaş geliyor ve benden kanarya kuşu yemi alıyor. Ben parayı bozdurmaya gittiğimde arkadaşlar raftan bir oyuncak çalıp, karnını içine koyuyor ve kaçıp gidiyor. Dışarıda kardeşim vardı. Kardeşim bana dedi ki, bir şey çaldılar, kameralara bakalım mı? O esnada da arkadaşlar buradaydı, kamerayı açmaya başladığımızda bunlar panikledi. Paranın üstünü alır almaz koşarak kaçıp gidiyorlar. Biz şikayetçi olduk, haber bekliyoruz" diye konuştu.

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