Video Yaşam Onur Şener cinayeti ile ilgili avukatından açıklamalar: "İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu" | Video
Onur Şener cinayeti ile ilgili avukatından açıklamalar:

Onur Şener cinayeti ile ilgili avukatından açıklamalar: "İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu" | Video

04.10.2022 | 16:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da 6 kilo 512 gram metamfetamin ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 00:51
Antalya'da 6 kilo 512 gram metamfetamin ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 04.10.2022 | 17:13
Arnavutköy’de dehşet: Kız arkadaşını dakikalarca darp etti! O anlar kamerada | Video 01:10
Arnavutköy'de dehşet: Kız arkadaşını dakikalarca darp etti! O anlar kamerada | Video 04.10.2022 | 16:53
Onur Şener cinayeti ile ilgili avukatından açıklamalar: İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu | Video 02:33
Onur Şener cinayeti ile ilgili avukatından açıklamalar: "İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu" | Video 04.10.2022 | 16:30
Borsa’da dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı | Video 01:12
Borsa'da dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı | Video 04.10.2022 | 16:06
Kayseri’de yakıt tankı patladı: 4 yaralı | Video 01:19
Kayseri'de yakıt tankı patladı: 4 yaralı | Video 04.10.2022 | 16:06
İçki masasında Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırtıp sonra da yakmışlardı! O zanlılar tutuklandı | Video 02:15
İçki masasında Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtıp sonra da yakmışlardı! O zanlılar tutuklandı | Video 04.10.2022 | 15:19
Katledilen solist Onur Şener’in ailesinden yürek burkan cümleler: Benim oğluma kıyanlar en büyük cezayı alsın! | Video 07:59
Katledilen solist Onur Şener’in ailesinden yürek burkan cümleler: "Benim oğluma kıyanlar en büyük cezayı alsın!" | Video 04.10.2022 | 14:25
Eber Gölü’nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü | Video 02:03
Eber Gölü’nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü | Video 04.10.2022 | 14:05
Beykoz’da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video 03:15
Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video 04.10.2022 | 13:46
İstanbul’da 14 yaşındaki genç kızın sır ölümü! 11. kattan aşağıya düştü | Video 02:45
İstanbul’da 14 yaşındaki genç kızın sır ölümü! 11. kattan aşağıya düştü | Video 04.10.2022 | 13:46
Dört farklı türde uyuşturucuyla yakalandılar | Video 00:41
Dört farklı türde uyuşturucuyla yakalandılar | Video 04.10.2022 | 13:39
Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 01:00
Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.10.2022 | 13:15
Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video 01:21
Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video 04.10.2022 | 12:20
İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 01:12
İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
LGBT bayrağı açarak özgürlükten bahsedenler Kadıköy’de çarşaf yaktı | Video 00:19
LGBT bayrağı açarak "özgürlükten" bahsedenler Kadıköy'de çarşaf yaktı | Video 04.10.2022 | 13:04
Düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi | Video 01:00
Düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi | Video 04.10.2022 | 12:20
Maltepe’de Hesabı biz öderiz tartışması kamerada | Video 00:33
Maltepe’de "Hesabı biz öderiz" tartışması kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:56
Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video 04.10.2022 | 12:52
Beykoz’da şaşkına çeviren olay: Vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı | Video 01:29
Beykoz'da şaşkına çeviren olay: Vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı | Video 04.10.2022 | 12:50
Antalya’da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü, 4 kişi yaralandı | Video 00:37
Antalya'da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü, 4 kişi yaralandı | Video 04.10.2022 | 12:41

Solistlik yaptığı eğlence mekanında istenen istek şarkıyı söylemediği için canice öldürülen müzisyen Onur Şener’in avukatı Meltem Banko, dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çankaya'daki bir eğlence mekanında istek şarkıyı söylemediği için öldürülen solist Onur Şener'in (45) avukatı Meltem Banko, dava süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Banko, "Bugün itibariyle dosyayı vekaleti sunmuş bulunuyoruz. İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu. Tüm şahısların tutuklanmaları için gerekli çalışmaları başlattık. Adli kontrol altına alınan şahıslar kamu vicdanını yaralamıştır. Biz o şahıslarında tutuklanması için elimizden geleni yapacağız. Mekanın içerisinde bir vaka meydana geliyor. Onur Şener'de dışarıya çıkıyor. Dışarıda kimse ona destek olmuyor. Bu güvenlik açığından ciddi anlamda rahatsızız. Kameraların çalışmadığı bilgisi geldi. Sokakta olayı gören kameranın olmadığını görüyoruz. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğundan söz edebiliriz" dedi.

ÖLÜM HABERİ KIZINA PEDEGOG EŞLİĞİNDE İLETİLECEK
Onur Şener'in 5 buçuk yaşındaki kızının henüz durumdan haberinin olmadığını söyleyen Banko, "Mekanın dışında Onur Şener'e saldırı düzenlenmiş. İlerleyen günlerde detaylara ilişkin açıklamalarda bulunacağız. 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının istenmesi gibi ve onun çalınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Onur Şener; milliyetçi, vatanını milletini seven çok değerli bir arkadaşımızdı. Bu gibi olaylarda ölen insanların arkasından çok çirkin suçlamalar ortaya çıkabilir. Bugün pedegog eşliğinde Onur Şener'in çocuğuna öldüğünün bilgisi verilecek. Babasının hasta olduğu söylenmişti. O şekilde biliyordu" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA