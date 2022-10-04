Onur Şener cinayeti ile ilgili avukatından açıklamalar: "İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu" | Video
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Solistlik yaptığı eğlence mekanında istenen istek şarkıyı söylemediği için canice öldürülen müzisyen Onur Şener’in avukatı Meltem Banko, dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
ÖLÜM HABERİ KIZINA PEDEGOG EŞLİĞİNDE İLETİLECEK
Onur Şener'in 5 buçuk yaşındaki kızının henüz durumdan haberinin olmadığını söyleyen Banko, "Mekanın dışında Onur Şener'e saldırı düzenlenmiş. İlerleyen günlerde detaylara ilişkin açıklamalarda bulunacağız. 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının istenmesi gibi ve onun çalınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Onur Şener; milliyetçi, vatanını milletini seven çok değerli bir arkadaşımızdı. Bu gibi olaylarda ölen insanların arkasından çok çirkin suçlamalar ortaya çıkabilir. Bugün pedegog eşliğinde Onur Şener'in çocuğuna öldüğünün bilgisi verilecek. Babasının hasta olduğu söylenmişti. O şekilde biliyordu" şeklinde konuştu.