Onur Şener cinayeti ile ilgili avukatından açıklamalar: "İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu" | Video

Solistlik yaptığı eğlence mekanında istenen istek şarkıyı söylemediği için canice öldürülen müzisyen Onur Şener’in avukatı Meltem Banko, dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çankaya'daki bir eğlence mekanında istek şarkıyı söylemediği için öldürülen solist Onur Şener'in (45) avukatı Meltem Banko, dava süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Banko, "Bugün itibariyle dosyayı vekaleti sunmuş bulunuyoruz. İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu. Tüm şahısların tutuklanmaları için gerekli çalışmaları başlattık. Adli kontrol altına alınan şahıslar kamu vicdanını yaralamıştır. Biz o şahıslarında tutuklanması için elimizden geleni yapacağız. Mekanın içerisinde bir vaka meydana geliyor. Onur Şener'de dışarıya çıkıyor. Dışarıda kimse ona destek olmuyor. Bu güvenlik açığından ciddi anlamda rahatsızız. Kameraların çalışmadığı bilgisi geldi. Sokakta olayı gören kameranın olmadığını görüyoruz. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğundan söz edebiliriz" dedi.Onur Şener'in 5 buçuk yaşındaki kızının henüz durumdan haberinin olmadığını söyleyen Banko, "Mekanın dışında Onur Şener'e saldırı düzenlenmiş. İlerleyen günlerde detaylara ilişkin açıklamalarda bulunacağız. 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının istenmesi gibi ve onun çalınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Onur Şener; milliyetçi, vatanını milletini seven çok değerli bir arkadaşımızdı. Bu gibi olaylarda ölen insanların arkasından çok çirkin suçlamalar ortaya çıkabilir. Bugün pedegog eşliğinde Onur Şener'in çocuğuna öldüğünün bilgisi verilecek. Babasının hasta olduğu söylenmişti. O şekilde biliyordu" şeklinde konuştu.