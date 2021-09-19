Video Yaşam Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video

Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video

Ordu'da öğrencilere beş yıldızlı otel hizmeti | Video
19.09.2021 | 13:10

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Ordu Valisi Tuncay Sonel, üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte eğitim için şehre gelen, yurtlara yerleşemeyen, yurt kaydında yedekte tutulan ya da kalacak yer bulamayan öğrencilerin sorununu otellerle anlaşarak çözdü. Ordu Valiliği’nin “Açık Kapı” ofisine başvuran öğrenciler, araçlarla kalacakları otele kadar götürülüp otellere yerleştirildi. Valiliğin beş yıldızlı otel hizmeti ise hem aileler hem de öğrenciler tarafından takdir topluyor. Vali Sonel ise bu hizmetle ilgili sosyal medyadan “Gençlerimizin yanındayız” mesajı verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ordu Valisi Tuncay Sonel, üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte eğitim için şehre gelen ve yurtlara yerleşemeyen, yurt kaydında yedekte tutulan ya da kalacak yer bulamayan öğrencilerin sorununu çözmek için bir adım attı. Vali Sonel, şehirdeki bazı otellerle anlaşarak öğrencilerin kalacak yer bulana kadar misafir edilmesini sağladı.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Ordu Valisi Tuncay Sonel, üniversite öğrencileri için otel hizmetini anlatan bir video hazırlayarak sosyal medya hesabından bu hizmeti şöyle duyurdu: "Üniversitede okumak için Ordu'muza, ülkemizin çeşitli illerinden gelip de yurt çıkmayan ya da yedekte olan, ev bulamayan öğrencilerimizin konaklama sorunları çözülünceye kadar onları Valiliğimizce anlaştığımız otellerde geçici olarak misafir ediyoruz. Gençlerimizin yanındayız."

ÖĞRENCİLER ARAÇLARLA KALACAKLARI OTELE KADAR GÖTÜRÜLÜYOR
Ordu Valiliği'nin öğrenciler için otel hizmeti ise şöyle işliyor: Öğrenciler ve aileleri Ordu Valiliği'nin hemen girişinde yer alan "Açık Kapı" ofisine başvurarak kalacak yer bulamadıklarını beyan ettiklerinde yetkililer hemen harekete geçiyor. İlk olarak yetkili kişi başvuru yapan öğrencinin öğrenci belgesiyle işlemlerini tamamlıyor. Daha sonra öğrenci valiliğin tahsis ettiği arabayla misafir edileceği otele kadar bırakılıp otele yerleştiriyor. Öğrenci, belirlenen otelde kalacak yer bulana kadar misafir ediliyor.

VALİLİĞİN BEŞ YILDIZLI OTEL HİZMETİ TAKDİR TOPLADI
Vali Sonel, beş yıldızlı otel hizmeti için ailelerin ve öğrencilerin görüşlerine de hazırlanan videoda yer verdi.

Valiliğin bu hizmetinden yararlanan bir üniversite öğrencisi videoda, "Yurtlarda şu an yer yok. Sağ olsun vali beye ulaştık. İnternetten buldum. Burayı ayarlamışlar, öğrenci belgemle birlikte buradayım. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

Bir öğrenci velisi ise Ordu Valiliği'nin hizmetini takdir ettiğini şu ifadelerle dile getirdi:

"Biz İzmir'den çıktık, Ordu'ya geldik, çocuğu yerleştirmek için. Yurt da çıkmadığı için ve yedekte olduğu için bu sefer öğrenci yurtlarını aradık, öğrenci yurtlarını da bulamayınca Valiliğe geldik. Valilik sağ olsun bize yardımcı oldu. Kalacak yer gösterdi. Sağ olsun, Teşekkür ederim kendilerine. Tanımadığımız halde böyle bir şey olduğu için çok büyük teşekkür ederim. Çok memnun kaldık."

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