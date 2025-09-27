Ordu'da yangın korkuttu! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi | Video 27.09.2025 | 10:44 Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çaybaşı ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına anında müdahale etti.İtfaiye ekiplerinin uzun ve yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışmalarına başladı.Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.