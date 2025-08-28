Osmaniye’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 28.08.2025 | 14:32 Osmaniye’nin Bahçe ilçesi iki otomobilin karıştığı kazada 1 ağır toplam 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 karayolu Ayran mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre,Mustafa E. idaresindeki 10 LF 293 plakalı otomobil sürücüsü öğrenilemeyen 80 AN 541 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1 ağır toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan bir kişinin Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.