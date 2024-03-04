Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Osmaniye’de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram skunk maddesi bulunan Ramazan S. tutuklandı.
Ramazan S. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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