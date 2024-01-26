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Otobüs kazasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu | Video

Otobüs kazasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu | Video

26.01.2024 | 12:03

İstanbul’dan Sinop’un Ayancık ilçesine sefer yaptığı sırada yoldan çıkarak tarlaya devrilen yolcu otobüsündeki ölenlerin ve yaralıların kimlikleri belli oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün karlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Yan yatarak durabilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3'ü ağır 33 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar ve ölüler, otobüsten çıkartılarak hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan feci kazada yaralılardan Yunus Özyurt (51), Özgen Yıldız (55), Hüseyin Karakuş (52), Filiz Ünsal (47), Zehra Öz (44), Şaban Gürbüz (60), İrfan Gülkök (60), Fatmagül Günaydın (23), Erkut Yıldırım (23), Cemil Altun (40), Nisa Nur Çiçek (21), Kemal Sürücü (36), Gülbahar Sarıçiçek (30), Şerife Aksu (15), Sevim Aksu (42), Recep Sarısoy (42), Elvide Sönmez (40), Yaren Kütük (19), Yusuf Yaman (22), Volkan Keskin (22), Selin Sümeyye Sönmez (16) ve Murat Öztürk (29) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Yasemin Saylı (55), Ece Subaşak (19), Eşref Sarıkaya (48), Şaziye Arslan (55) Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine ve otobüs şoförü Orhan Çelik (51) ile Mediha Demir (56), Neriman Çakır (60), Kudret Şentürk (23), Berat Baş (17), Sunay Kurtuluş (39), Türkan Gök (46) Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kazada hayatını kaybeden 6 kişiden kimlikleri belli oldu. Buna göre kazada Niyazi Ersoy (73), Mevlüt Karakuş (63) ve Şerafettin Öz (71) Selfet Ersoy(58) Hikmet Sürücü(28) Naim Karakuş( 61) hayatlarını kaybetti.

Otobüsün İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine gitmek üzere 41 yolcu 2 Şoför 1 muavin ile yola çıktığı belirlendi.

Öte yandan otobüs şoförü Orhan Çelik'in kaza yapmadan önce Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürücü değişimi yaptığı ve Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminaline de uğradıktan sonra tekrar yola çıktığı öğrenildi.

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