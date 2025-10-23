Otobüs şoförünün refleksi faciayı önledi: Yaya geçidinde çocuğa çarpmaktan son anda böyle kurtuldu | Video
23.10.2025 | 16:16
Batman'da otobüs şoförünün yaya yoluna aniden çıkan çocuğa çarpmamak için gösterdiği refleks güvenlik kameralarına yansıdı. Şoförün hareketi alkış topladı.
Vatandaşlar, sürücünün dikkati sayesinde büyük bir üzüntünün önüne geçildiğini belirtti.
