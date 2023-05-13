Otomobiliyle direğe çarptı, hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde Ali Akdere (21) kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çaptı. Akdere'nin hayatını kaybettiği kaza, an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Diyarbakır’a korku salan silahlı uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 13.05.2023 | 16:19
03:40
Kapıkule yolunda kaza: 6 yaralı | Video 13.05.2023 | 15:50
01:13
Kayan kriko can aldı! Üzerine araç düşen genç kalfa can verdi | Video 13.05.2023 | 15:58
03:36
01:19
Otomobiliyle direğe çarptı, hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 13.05.2023 | 15:48
01:23
Huzur-güven uygulamasında aranan 12 şahıs yakalandı | Video 13.05.2023 | 15:07
00:33
Yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı | Video 13.05.2023 | 14:41
01:38
Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video 13.05.2023 | 12:37
04:08
02:19
00:35
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video 13.05.2023 | 12:26
01:44
00:57
02:09
Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:02
03:27
Eminönü'nde taksi alev alev yandı | Video 13.05.2023 | 11:48
01:58
02:20
00:05
00:49
Kaçak direksiyon operasyonu… Piyasa değeri 2.5 milyon lira… | Video 13.05.2023 | 10:46
00:53
62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video 13.05.2023 | 10:46