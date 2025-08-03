Video Yaşam Otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti | Video

03.08.2025 | 08:51

Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Belek turizm yolunda meydana geldi. Serhat Yazar'ın (19) kullandığı 42 AZC 997 plakalı motosiklet kavşakta "U" dönüşü yapan Niyazi Kellegöz'ün (50) kullandığı B YN 993 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ekipler yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Serhat Yazar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası Yazar'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri için ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpması ve kaza sonrası motosiklet sürücüsünün metrelerce yerde sürüklenmesi yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İişçilerin kaldığı konteynere pikapla böyle daldı | Video 01:54
İişçilerin kaldığı konteynere pikapla böyle daldı | Video 03.08.2025 | 14:00
2 kız kardeşin öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı | Video 01:55
2 kız kardeşin öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı | Video 03.08.2025 | 14:00
25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu; müşteriler şikayetçi oldu | Video 02:25
25 yıllık kuyumcu altınlarla ortadan kayboldu; müşteriler şikayetçi oldu | Video 03.08.2025 | 12:29
Gürültü yapan 2 çocuğa dayak attı, tokat yemekten kurtulamadı | Video 00:49
Gürültü yapan 2 çocuğa dayak attı, tokat yemekten kurtulamadı | Video 03.08.2025 | 12:10
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü 6 araca çarptı | Video 01:49
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü 6 araca çarptı | Video 03.08.2025 | 12:08
Avcılar’da bir şahsın eşine küfürler edip arabadan çıkarmaya çalıştığı anlar kamerada | Video 00:32
Avcılar'da bir şahsın eşine küfürler edip arabadan çıkarmaya çalıştığı anlar kamerada | Video 03.08.2025 | 12:08
Tek teker aşk ’tek’ bıraktı, eşinin feryatları yürekleri yaktı | Video 09:11
Tek teker aşk 'tek' bıraktı, eşinin feryatları yürekleri yaktı | Video 03.08.2025 | 12:08
42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı | Video 01:01
42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı | Video 03.08.2025 | 10:06
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video 01:13
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan 2 kız çocuğunun kurtarılma anları kamerada | Video 03.08.2025 | 10:05
Maltepe’de İBB zabıtalarından resmi karavan parkı sakinlerine zorbalık | Video 01:20
Maltepe'de İBB zabıtalarından resmi karavan parkı sakinlerine zorbalık | Video 03.08.2025 | 08:52
Otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:26
Otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03.08.2025 | 08:51
Otomobillerin biri vurdu, diğeri üzerinden geçti! Feci kaza kamerada | Video 02:39
Otomobillerin biri vurdu, diğeri üzerinden geçti! Feci kaza kamerada | Video 03.08.2025 | 08:51
Marmaris’te araç yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 00:30
Marmaris’te araç yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video 03.08.2025 | 08:51
Scooterla 90 km. hızla araba sollayarak gitti, kazaya davetiye çıkarttı | Video 01:09
Scooterla 90 km. hızla araba sollayarak gitti, kazaya davetiye çıkarttı | Video 03.08.2025 | 08:51
2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:15
2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.08.2025 | 08:50
Serinlemek için gölete giren koca öldü, eşi son anda kurtarıldı | Video 03:35
Serinlemek için gölete giren koca öldü, eşi son anda kurtarıldı | Video 03.08.2025 | 08:50
Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi! Katilin ilk ifadesine SABAH ulaştı | Video 00:49
Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi! Katilin ilk ifadesine SABAH ulaştı | Video 02.08.2025 | 17:02
Avcılar’da iki grup arasında çıktı! O anlar kamerada | Video 00:39
Avcılar'da iki grup arasında çıktı! O anlar kamerada | Video 02.08.2025 | 16:26
Adana’da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşme anı kamerada! 02:27
Adana’da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşme anı kamerada! 02.08.2025 | 13:48
İzmir’deki çifte cinayetin sırrı çözüldü! Katil zanlısı cinayet planını nasıl yaptı? | Video 15:10
İzmir'deki çifte cinayetin sırrı çözüldü! Katil zanlısı cinayet planını nasıl yaptı? | Video 02.08.2025 | 13:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY