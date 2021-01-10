Video Yaşam Özbek kadına kapkaç şoku kamerada | Video

Özbek kadına kapkaç şoku kamerada | Video

Özbek kadına kapkaç şoku kamerada | Video
10.01.2021 | 13:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Özbek kadına kapkaç şoku kamerada | Video 00:47
Özbek kadına kapkaç şoku kamerada | Video 10.01.2021 | 13:39
Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti | Video 02:37
Karısına öyle bir fotoğraf yolladı ki polis ve itfaiye alarma geçti | Video 10.01.2021 | 13:03
Kısıtlama saatinde yürekleri ağza getiren kaza | Video 01:16
Kısıtlama saatinde yürekleri ağza getiren kaza | Video 10.01.2021 | 12:06
Lice şehidi Mehmet Çelik'in 1,5 yıl önce nişanlandığı görüntüler duygulandırdı | Video 00:19
Lice şehidi Mehmet Çelik'in 1,5 yıl önce nişanlandığı görüntüler duygulandırdı | Video 10.01.2021 | 11:47
Çocuklara uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 01:13
Çocuklara uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 10.01.2021 | 11:36
4 saatte iş yerini soydu, kimsenin ruhu duymadı | Video 01:10
4 saatte iş yerini soydu, kimsenin ruhu duymadı | Video 10.01.2021 | 11:26
İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar | Video 01:43
İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar | Video 10.01.2021 | 11:15
Kayıp kızını ararken darp edilen ve saçlarını yollardan toplayan engelli kadın kızına kavuştu | Video 02:21
Kayıp kızını ararken darp edilen ve saçlarını yollardan toplayan engelli kadın kızına kavuştu | Video 10.01.2021 | 11:08
Vatandaşın yaya geçidi istediği caddeye, İBB beton set ördü | Video 04:48
Vatandaşın yaya geçidi istediği caddeye, İBB beton set ördü | Video 10.01.2021 | 10:41
Yankesicilik yapan şahıs kamerada | Video 01:01
Yankesicilik yapan şahıs kamerada | Video 10.01.2021 | 09:53
Yolda önlerine çıkan domuz sürüsünü böyle görüntülediler | Video 00:48
Yolda önlerine çıkan domuz sürüsünü böyle görüntülediler | Video 10.01.2021 | 09:53
TEM'de kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı | Video 02:21
TEM'de kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı | Video 10.01.2021 | 09:31
Tarihi sikkeleri satamadan jandarma yakaladı | Video 01:39
Tarihi sikkeleri satamadan jandarma yakaladı | Video 10.01.2021 | 08:59
Yavruları annelerinden ayırmayın diyen genç kıza tokat attı | Video 07:16
"Yavruları annelerinden ayırmayın" diyen genç kıza tokat attı | Video 10.01.2021 | 08:08
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen çocuklara böyle çarptı | Video 00:18
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen çocuklara böyle çarptı | Video 10.01.2021 | 08:02
Hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kaza, mobesede | Video 00:15
Hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kaza, mobesede | Video 10.01.2021 | 08:02
Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler | Video 00:37
Türk lirasını ateşe verip, sigara yaktılar, sosyal medyada tepki gördüler | Video 10.01.2021 | 08:02
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar | Video 01:44
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar | Video 09.01.2021 | 17:18
İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdi | Video 01:43
İtalyanlar Can Yaman'la fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdi | Video 09.01.2021 | 16:58
Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı | Video 00:30
Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı | Video 09.01.2021 | 16:36

Esenyurt’ta yolda yürüyen Özbek uyruklu genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Elinde bulunan cep telefonunu, arkasından gelen hırsıza kaptıran genç kadın hırsızın yola atlayarak kaçmasıyla bakakaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Bizimkent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Özbekistan uyruklu genç kadın, arkadaşıyla buluşmak için minibüsten inip yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre kadının tek olduğunu ve elinde pahalı bir cep telefonu taşıdığını gören zanlı, takibe başladı. Metrelerce süren takibin ardından ıssız bir yoldan geçtiği sırada arkasından gelen zanlı, kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada hayatını da tehlikeye atan kapkaççı, E-5 bağlantı yoluna atlayarak trafiği de tehlikeye attı. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Özbekistan uyruklu kadın, kapkaççının arkasından baka kaldı.

EVİNDE YAKALANDI
Yaşanılan olayın ardından karakola giden genç kadın şikayetçi oldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı belirledi. Daha öncede hırsızlık ve kapkaç suçlarına karıştığı belirlenen kişi, evine yapılan baskında yakalandı. Yaşanan kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA