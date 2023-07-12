Özkan Uğur'a bir veda da Eurovision'dan | Video

Üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Eurovision Şarkı Yarışması, Özkan Uğur'u resmi sosyal medya hesabında paylaşarak "Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.