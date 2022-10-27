Video Yaşam Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazan tacizciye meydan dayağı kamerada | Video
Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazan tacizciye meydan dayağı kamerada | Video

Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazan tacizciye meydan dayağı kamerada | Video

27.10.2022 | 10:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Paranın üzerine kalp çizip ’dünya güzeli’ yazan tacizciye meydan dayağı kamerada | Video 05:09
Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazan tacizciye meydan dayağı kamerada | Video 27.10.2022 | 10:34
Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi | Video 01:52
Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi | Video 27.10.2022 | 10:05
Pendik’te ’tek teker’ magandası kamerada | Video 01:09
Pendik'te 'tek teker' magandası kamerada | Video 27.10.2022 | 10:32
İstanbul’da kaçak alkol imalathanesine baskın: Bin 850 litre etil alkol ele geçirildi | Video 01:14
İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın: Bin 850 litre etil alkol ele geçirildi | Video 27.10.2022 | 10:10
İstanbul’un manzarasını gemiler kapattı | Video 04:21
İstanbul'un manzarasını gemiler kapattı | Video 27.10.2022 | 10:17
Kartpostallık sonbahar manzaraları böyle görüntülendi | Video 04:13
Kartpostallık sonbahar manzaraları böyle görüntülendi | Video 27.10.2022 | 10:06
Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 01:00
Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 27.10.2022 | 10:04
Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video 05:07
Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video 27.10.2022 | 09:38
Sakarya’da yoğun sis etkili oldu | Video 02:10
Sakarya'da yoğun sis etkili oldu | Video 27.10.2022 | 09:41
Mecidiyeköy’de yangında can pazarı! Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video 01:44
Mecidiyeköy'de yangında can pazarı! Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video 27.10.2022 | 09:37
İstanbul’da etkili olan sis perdesi böyle görüntülendi | Video 03:11
İstanbul'da etkili olan sis perdesi böyle görüntülendi | Video 27.10.2022 | 09:17
Bursa’da AVM’de silahlı kavga! Dehşet anları kamerada | Video 03:22
Bursa'da AVM'de silahlı kavga! Dehşet anları kamerada | Video 27.10.2022 | 09:06
Ankara’da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı | Video 01:15
Ankara’da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı | Video 27.10.2022 | 09:02
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! ‘Çocuğumun annesi olarak da görmüyorum’ deyince Esra Erol stüdyodan kovdu! | Video 13:06
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! ‘Çocuğumun annesi olarak da görmüyorum’ deyince Esra Erol stüdyodan kovdu! | Video 26.10.2022 | 19:03
Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video 00:34
Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video 26.10.2022 | 15:04
Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video 02:31
Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video 26.10.2022 | 15:01
İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar | Video 00:46
İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar | Video 26.10.2022 | 14:58
Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video 00:36
Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video 26.10.2022 | 14:55
Konya’da 17 kişinin yaralandığı öğrenci servisi kazasında görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:38
Konya'da 17 kişinin yaralandığı öğrenci servisi kazasında görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.10.2022 | 13:07
Almanya’da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar | Video 04:16
Almanya'da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar | Video 26.10.2022 | 12:31

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde müşteri olarak gittiği pastanede, iş yeri sahibinin kızı Yağmur K.'yi (18) taciz ettiği ileri sürülen Rüstem B.'ye (46), çalışanlar ile esnaf meydan dayağı attı. Polisin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B.'nin kaburga bölgesinde kırıklar, darbeler nedeniyle de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyip, hastanede ayrıldığı belirtilirken, Yağmur K.'nin ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 23 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kendilerine ait pastanede çalışan Yağmur K., çalışanlara müşterilerden Rüstem B.'nin, 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığını söyledi. Yağmur K. ayrıca Rüstem B.'nin son iki haftadır ve özellikle pazar günleri geldiğini belirtti. Bunun üzerine çalışanlar, Rüstem B.'nin pastaneye gelmesini bekledi. Rüstem B. gelip, pastane bahçesinde oturarak, sipariş verdi. Bu sırada Yağmur K.'nin akrabası Şükrü Duran (36) ile çalışanlar, Rüstem B.'nin yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedi. Tartışma, kısa sürede kavga dönüştü. Çıkan kavgada Şükrü Duran, Rüstem B.'ye yumruk attı. Rüstem B.'nin 'tacizci' olduğu iddiasının duyulması üzerine esnaf ve mahalleli de kavgaya karıştı. Kalabalık, Rüstem B.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluk oluşan Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyerek, hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

'BİZİ AYIRMAK YERİNE MEYDAN DAYAĞI ATTILAR'

Yağmur K.'nin 18 yaşına yeni girdiğini belirten Şükrü Duran, "Adam babası yaşlarında, art niyet dışında ne gibi bir beklenti olabilir. Pastanenin mutfak bölümündeydim. Çalışanlar, yanıma gelip, "Kızımızı rahatsız eden beyefendi geldi" dediler. Yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedim. O da bana hakaret edici argo bir kelime kullandı. Kendime hakim olamadım, aramızda bir arbede yaşandı ve olay dışarıya taştı. Daha sonra tacizci olduğunu duyup yanımıza gelen esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar, bizi ayırmak yerine meydan dayağı attı. Bu 3- 5 dakika kadar sürdü. Daha sonra polis geldi, durumu izah ettik. Ambulans gelip şahsı götürdü. Hastanede tedavi gördüğünü öğrendik" dedi.

Bu tarz insanların toplum için zararlı olduğunu söyleyen Duran, "Gereken cezanın halk tarafından değil; yasal olarak almasını biz de tercih ederiz. Fakat sinir esasında olan bir şeydi. Kendisinden davacı olduk. Tedavi için hastaneye götürdüler. Ne oldu, bilmiyoruz. Kızımızın psikolojisi bozuldu. Burada çalışan diğer kızlar da korku içinde" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA