Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video
Adana’da kimliği belirsiz kişi, motosiklet ile gelerek park halindeki otomobilin camına saldırdı, polis sirenlerini fark edip kaçtı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
