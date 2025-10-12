Video Yaşam Park halindeki motosikletlere çarpan otomobildeki 3 kişi kaçmaya çalıştı | Video
12.10.2025 | 14:35

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil, park halindeki motosikletlerin arasına daldı. Kazanın ardından otomobildeki 1'i kadın 3 kişinin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis otomobil sürücüsü A.A.'yı (24) yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı yakınında meydana geldi. Döner kavşakta A.A.'nın kontrolünü yitirdiği 35 P 8537 plakalı otomobil, önce refüje, ardından da yolun sağ tarafındaki kaldırımın önünde park halindeki motosikletlere çarptı. Bu sırada kaldırımda bulunan 1 kişi panikle kaçtı. Kazanan ardından otomobil sürücüsü A.A. ile yanındaki 1'i kadın 2 kişi araçtan inip, kaçmaya başladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada meydandaki halk konseri için bölgede bulunan polisler, otomobil sürücüsü A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilin çarptığı motosikletlerde hasar meydana geldi.

