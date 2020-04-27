Parkta oturmak 3 bin 600 liraya mal oldu | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı iki gence ceza kesti.Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu yasaklara uymayanlara ise ceza kesiliyor. İnegöl'de sıcak havayı fırsat bilen iki genç yasak olmasına rağmen dışarıya çıktı. Gençler parkta otururken Yunus ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde iki şahsında 20 yaş altı olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler M.B ile S.B'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186'şar TL ve parkta bulunmalarından dolayı da 392'şer TL cezai işlem uygulandı.