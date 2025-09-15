Parkta oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video
Bursa’da oyun parkında oynayan 7-8 yaşlarındaki bir çocuk, yorgun merminin hedefi oldu.
Polis ekipleri kurşunun hangi silahtan ateşlendiğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.
Parkta oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video 15.09.2025 | 10:41
