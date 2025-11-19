'Pes' dedirten görüntüler: Çocuklarına kemerle işkence yapıp kayıt altına aldı! | Video
19.11.2025 | 09:19
Afyonkarahisar'da bir baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görenleri dehşete düşüren olayda çocukların yaşadıkları korku, vicdanları yaraladı.
GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Görüntüleri alan aile üyeleri yaşanan dehşet dolu anların videosunu avukatları Rahmi Emirhan Oğuz'a iletti. Avukat Oğuz ise görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen savcılık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden çocukların korunma altına alınmasını talep etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
