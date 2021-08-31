Video Yaşam Plastik atık imalathanesinde çıkan yangın sürüyor | Video

Plastik atık imalathanesinde çıkan yangın sürüyor | Video

Plastik atık imalathanesinde çıkan yangın sürüyor | Video
31.08.2021 | 18:17

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Kızıltepe Mardin arasından bulunan bir plastik atık imalathanesinde çıkan yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

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