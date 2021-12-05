Video Yaşam Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor | Video
Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor | Video

Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor | Video

05.12.2021 | 00:18

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Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yanardağda 2 patlama meydana geldiği ve kül ve duman çıkışı yaşandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yanardağda yerel saatle 02.47’de 39 dakika süren bir deprem meydana geldiği bildirildi.

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