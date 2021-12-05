Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor | Video

Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yanardağda 2 patlama meydana geldiği ve kül ve duman çıkışı yaşandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yanardağda yerel saatle 02.47’de 39 dakika süren bir deprem meydana geldiği bildirildi.