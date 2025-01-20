Refüje çarpıp ters dönerek duran otomobildeki 2 kişinin burnu bile kanamadı | Video
Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü ve eşi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.
Bölgeye sevk edilen trafik polisleri yaptıkları kontrollerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
00:16
Şırnak’ta ambulans helikopter, 5 aylık bebek için havalandı | Video 20.01.2025 | 10:39
00:43
00:35
01:26
Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 20.01.2025 | 10:02
02:19
03:02
02:40
Maltepe'deki 'selam verme' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.01.2025 | 08:53
03:01
02:57
Buz patencilerin yeni rotası Çıldır gölü | Video 19.01.2025 | 12:46
03:41
Baraj suları çekildi, tarihi köy gün yüzüne çıktı | Video 19.01.2025 | 12:45
01:35
04:45
Kağıthane’de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi | Video 19.01.2025 | 10:10
02:29
Şişli’de Moldovalı kadının çantası yemek yerken çalındı | Video 19.01.2025 | 10:10
00:30
Pendik'te TIR'ın devrildiği anlar kamerada | Video 19.01.2025 | 10:10
01:08
00:40
Tarlasında bulduğu yaralı kartala sahip çıktı | Video 19.01.2025 | 09:49
01:32
01:21
9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi | Video 19.01.2025 | 08:43
00:40
100 milyon liralık vurgunda ‘yılın iş adamı' ve 10 kişiye gözaltı | Video 19.01.2025 | 08:43