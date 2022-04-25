Rize-Artvin Havalimanı'nda ışıklandırılan çay bardağı şeklindeki kule görsel şölen sunuyor | Video
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İnşaatında sona gelinen ve ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı geceleri ışıl ışıl görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Altyapı inşaatında sona gelinen ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekildikten sonra ışıklandırmada da sona gelindi. Çay bardağı şeklindeki kulesi ile dikkat çeken havalimanı, kulenin dış cephesinde bulunan ışıklar aracılığı ile gösterilen Türk Bayrağı ile geceleri görsel bir şölen sunmaya başladı.