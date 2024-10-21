Rize'de korku dolu anlar: Heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı | Video 21.10.2024 | 11:05 Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinin Derecik köyünde bugün sabah saatlerinde yaşanan heyelanı gören köy halkı büyük korku ve panik yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şiddetli yağışlar sonrası yaşanan heyelanda bölgede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan 2'şer katlı 2 boş bina yıkılırken, dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapandı ve bir gölet oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Heyelan nedeniyle yıkılan evlerden birinin sahibi olan Menderes Ofluoğlu, daha öne tutulan risk raporu nedeniyle binalarda kimsenin olmadığını dile getirerek "Yöremiz zaten heyelan bölgesi. Sabaha karşı 5.00 gibi bu afeti yaşadık. Amcamın oğlu kopan evlerin bir tanesindeydi. Durulmaz raporu verildiği için kalmıyor burada ama bazen gelip gidiyor. O nedenle akşam 21.00 sırlarında evden ayrılmıştı" dedi.

Heyelanın yaşandığı Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı ise bölgeye gittiğinde heyelanın boyutunun kendisini şoke ettiğini dile getirerek "Sabah 6.00 sıralarında büyük bir korkuyla uyandık. Bir amcamız arayarak yolun kapandığını, heyelan olduğunu söyledi. Hemen apar topar buraya geldim. Bölgeye geldiğimde adeta böyle şaşırdım yani. Dağın yürüdüğünü gördüm. Evler tamamen yok olmuş. Evlerde kimse yoktu. Bir vatandaşımız vardı. O da gece geç saatlerde evi boşaltmış" diye konuştu.

2021 yılında bölgede yaşanan heyelanlar nedeniyle yıkılan binalar hakkında daha önce boşaltma kararı çıkartıldığının altını çizen Küçüksarı "Bu bölge 2021'deki büyük afetlerde büyük zarar görmüştü. Evler AFAD'ımız tarafından tahliye edilmişti. Bir vatandaşımız sadece tahliyeyi kabul etmemişti. O ev de yine yıkıldı tahliyeyi kabul etmeyen vatandaşımızın evi. İşte can kaybımız yok. Çok şükür ona şükrediyoruz. Ama kurallara uymak lazım. AFAD buraya oturulamaz raporu verdiyse bu evlere kimsenin oturmaması lazım. Bunun örneği burada yaşandı" ifadelerini kullandı.