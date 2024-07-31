Rize’de sağanak yağış: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı | Video
Rize’nin Pazar ilçesinde şiddetli yağmur sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken bazı işyerlerini de su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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