Video Yaşam Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar kamerada
Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar kamerada

Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar kamerada

25.04.2022 | 10:57

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yola aniden çıkan motor, 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

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Kaza Büyükköy belde merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, grup halinde doğa gezisine çıkan motorcu gruptan bir kişinin aniden yola çıkması sonucu arkadan gelen araç motora çarpmamak için yaptığı manevra, kaza yapmasına sebep oldu. Araç yaptığı manevra ile ilk olarak arkadan kamyonete çarparken, sürücüsünün hâkim olamadığı araba geriye doğru kayarak yol kenarında park halinde bulunan panelvan minibüse çarparak durabildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından anında yapılan müdahaleyle kaza yapan araç içerisindeki kişiler çıkarıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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