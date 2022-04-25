Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar kamerada
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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yola aniden çıkan motor, 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.