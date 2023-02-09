Rus yangın söndürme uçağı İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale etti | Video 09.02.2023 | 12:39 Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem sonrası Türkiye'ye gönderilen Be-200 tipi yangın söndürme uçağı ile İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale edildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda başlayan yangına müdahalelere devam ediliyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem sonrası Türkiye'ye gönderilen Be-200 tipi yangın söndürme uçağı ile İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale edildiğine dair görüntüler paylaştı. Bakanlık yaptığı açıklamada uçağın dün 6 sorti yaparak 60 ton suyla yangına müdahale ettiğini aktararak, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı Be-200 amfibi uçak, depremin ardından yangın çıkan İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale etti. Uçak 6 sorti yaparak 60 ton su bıraktı" denildi.

Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş'a gönderilen Rus arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına dair görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ekipler insansız hava araçlarıyla deprem bölgesindeki çalışmaları kaydederken, kurtarma ekiplerinin geniş bir alanda çalışma yaptığı görüldü.