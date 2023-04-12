Sağanak yağışlar Habur Çayı'nın debisini yükselti | Video
Şırnak’ta iki gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız yağan yağmur, Habur Çayı'nı coşturdu.
Vatandaşlar, her yıl can alan Habur Çayına yaklaşmaktan kaçınıyor. Can ve mal kaybının olmadığı ilçede vatandaşlar, yıllardır kanayan soruna çözüm istiyor. Vatandaşlardan Mehdi Yüce, "Her yıl bu vakitlerde yağmurla beraber çayın suları yükseliyor, korkuyoruz. Devlet Su İşleri'nden buraya duvar yapılmasını istiyoruz. Her yıl can alıyor bu dereler. Çok zor değil taşlarla duvar örülebilir'' dedi.
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