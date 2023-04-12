Video Yaşam Sağanak yağışlar Habur Çayı'nın debisini yükselti | Video
Sağanak yağışlar Habur Çayı'nın debisini yükselti | Video

Sağanak yağışlar Habur Çayı'nın debisini yükselti | Video

12.04.2023 | 10:41

Şırnak’ta iki gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız yağan yağmur, Habur Çayı'nı coşturdu.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağmur aralıksız yağmaya devam ediyor. Gök gürültülü sağanak yağış sonrası dere yataklarının debisi yükseldi. Önüne ne kattıysa götüren sel suları hayatı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinden geçen çay vatandaşların yoğun kullandığı patika yollara kadar geldi.

Vatandaşlar, her yıl can alan Habur Çayına yaklaşmaktan kaçınıyor. Can ve mal kaybının olmadığı ilçede vatandaşlar, yıllardır kanayan soruna çözüm istiyor. Vatandaşlardan Mehdi Yüce, "Her yıl bu vakitlerde yağmurla beraber çayın suları yükseliyor, korkuyoruz. Devlet Su İşleri'nden buraya duvar yapılmasını istiyoruz. Her yıl can alıyor bu dereler. Çok zor değil taşlarla duvar örülebilir'' dedi.

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