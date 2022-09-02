Video Yaşam Sahte doktor, başka hastanede de kendisini 'beyin cerrahı' diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video
Sahte doktor, başka hastanede de kendisini 'beyin cerrahı' diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video

Sahte doktor, başka hastanede de kendisini 'beyin cerrahı' diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video

02.09.2022 | 13:09

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TRABZON'da, doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne giren ve kendisini 'doktor' olarak tanıtan inşaat işçisi Serkan Ayaz'ın (20), Rize'deki hastanede de 'beyin cerrahı' diye kendisini tanıttığı görüntüler ortaya çıktı. Rize'de 27 Ağustos'ta kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Trabzon'da 4 gün önce inşaat işçisi Serkan Ayaz, yeşil doktor önlüğü giyip, boynuna stetoskop takarak KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Bir süre hastane önünde bekledikten sonra girdiği acil servis triaj alanında hasta yakını ve hemşire arasındaki tartışmaya dahil olan Ayaz, kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, yardımcı olmak istediğini söyledi. Şüphe üzerine güvenlik görevlilerinin kimlik sorduğu Ayaz'ın doktor olmadığı anlaşıldı. Bu sırada hasta yakını, Ayaz'a tokat attı. Güvenlik görevlilerinin hastane dışına çıkardığı Ayaz, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan ve savcılığa sevk edilen Ayaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

RİZE'YE YENİ ATANDIĞINI SÖYLEMİŞ
Serkan Ayaz'ın, 27 Ağustos'ta gittiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı görüntüleri de ortaya çıktı. Doktor odasında görevlilerle sohbet ettiği anlarda kayda alınan görüntülerde, Ayaz'ın beyin cerrahı olduğunu ve Rize'ye yeni atandığını söylediği anlar yer alıyor. Aynı hastanede ameliyathaneye de girdiği belirtilen ve görevlilerin kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

'DOKTORLUK İSTİYORUM, MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTEDİM'
Öte yandan Serkan Ayaz'ın, polisteki ifadesinde, "Doktor olmak istediğim için mesleği tanımaya, öğrenmeye çalışıyordum. O nedenle hastaneye gittim. Sonuçta 6 yıl tıp okuyacağım. 6 yıl sonra pişman olmak istemem. Onun için önceden bu meslek nasıl yapılıyor, diye öğrenmek, tecrübe edinmek istedim" dediği öğrenildi.

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