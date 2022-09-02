Sahte doktor, başka hastanede de kendisini 'beyin cerrahı' diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video
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TRABZON'da, doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne giren ve kendisini 'doktor' olarak tanıtan inşaat işçisi Serkan Ayaz'ın (20), Rize'deki hastanede de 'beyin cerrahı' diye kendisini tanıttığı görüntüler ortaya çıktı. Rize'de 27 Ağustos'ta kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
RİZE'YE YENİ ATANDIĞINI SÖYLEMİŞ
Serkan Ayaz'ın, 27 Ağustos'ta gittiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı görüntüleri de ortaya çıktı. Doktor odasında görevlilerle sohbet ettiği anlarda kayda alınan görüntülerde, Ayaz'ın beyin cerrahı olduğunu ve Rize'ye yeni atandığını söylediği anlar yer alıyor. Aynı hastanede ameliyathaneye de girdiği belirtilen ve görevlilerin kimlik sorgulamasında doktor olmadığı anlaşılan Ayaz hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
'DOKTORLUK İSTİYORUM, MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTEDİM'
Öte yandan Serkan Ayaz'ın, polisteki ifadesinde, "Doktor olmak istediğim için mesleği tanımaya, öğrenmeye çalışıyordum. O nedenle hastaneye gittim. Sonuçta 6 yıl tıp okuyacağım. 6 yıl sonra pişman olmak istemem. Onun için önceden bu meslek nasıl yapılıyor, diye öğrenmek, tecrübe edinmek istedim" dediği öğrenildi.