Video Yaşam Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun | Video
Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun | Video

Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun | Video

30.10.2022 | 09:43

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İstanbul’da kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan 25 yalındaki Ramazan G. İcradan ucuza araç alma vadiyle 4 kişiyi 12 milyon lira dolandırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kullandığı çakarlı araç ile birlikte gözaltına alınan şüphelinin üzerinde sahte Cumhuriyet Savcısı kimliği ve Hakimler Savcılar Kurulu amblemli cüzdan ele geçirildi. Şansın aracında bulunan 1 milyon 30 bin liraya da el konuldu. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da tanıştığı kişilere kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir kişi icradan ve gümrükten araç ayarladığını söyleyerek yüksek kar vaadinde bulundu. Polis ekiplerince tespit edilen 4 vatandaştan bu yöntemle yaklaşık 12 milyon lira para aldı. İddiaya göre sahte savcı kimliği ayarlayıp aracına çakar taktıran dolandırıcı tanıştığı kişilere kendisinin cumhuriyet savcısı olduğuna inandırıyordu. Vatandaşlara da yurtdışından gelen araçları ucuza alıp satma vadi veriyordu. İnandırıcı olsun diye bilgisayar ortamında hazırlanmış savcılık ibareli yazılarda kullanıyordu. Şahsın bu yöntemle 4 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

ÇAKARLI ARAÇLA YAKALANDI
Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık masası ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın 25 yaşındaki Ramazan G. olduğu belirlendi. Şüpheli önceki gün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahsın üzerine sahte Cumhuriyet Savcısı kimliği eşe geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin kiralık olarak kullandığın lüks aracında Çakar tertibatı olduğu öğrenilirken araç içerisinde bulunan 1 milyon 30 bin liraya el konuldu.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR
4 kişiden 12 milyon vurgun yapan sahte savcının üzerinde Hakimler Savcılar kurulu amblemli cüzdan da çıktı. Dolandırıcılık polisleri şüphelinin 4 kişiden başka mağdurların da olabileceğini değerlendirip adliye ve polis merkezlerine şahsın fotoğrafını dağıttı.

Sahte savcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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