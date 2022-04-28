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OTOMATİK OYNAT
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Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu | Video 28.04.2022 | 14:56
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Sokak sağlıklaştırması asfaltla başladı | Video 28.04.2022 | 14:17
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Projeyi aşkına şahit tutup, başkana nikah çağrısında bulundu | Video 28.04.2022 | 14:06
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Serik’te motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 28.04.2022 | 14:00
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Atık suları yağmur suyu hattından dereye veriyordu! | Video 28.04.2022 | 13:35
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Yolcu bagajından 29 bin 400 ecstasy çıktı | Video 28.04.2022 | 13:55
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At yarışı oynayan adam kalbine yenik düştü | Video 28.04.2022 | 13:43
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Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı resitali | Video 28.04.2022 | 13:15
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Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar | Video 28.04.2022 | 13:12
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Yüksekova’da nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' bulundu | Video 28.04.2022 | 13:11
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Şereflikoçhisar'da restoranda çıkan yangın korkuttu | Video 28.04.2022 | 13:11
05:37
İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış | Video 28.04.2022 | 12:36
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Muğla'da metan gazı faciası: 4 ölü | Video 28.04.2022 | 10:04
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Bursa'da şoke eden görüntüler! Özel araçla dilenci servisi | Video 28.04.2022 | 11:29
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Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla Ulu Camii'nde sunulan Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu.