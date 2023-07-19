Sakarya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu | Video
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre savrulan Ebubekir Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden ve tatil için ailesi ile yazlıklarına geldiği öğrenilen çocuğun ayakkabı detayı ise yürekleri dağladı.
Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebubekir Kılıç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tatil için Karasu'da bulunan yazlıklarına geldikleri öğrenilen aile ise acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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