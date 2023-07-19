Video Yaşam Sakarya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu | Video
Sakarya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu | Video

Sakarya’da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu | Video

19.07.2023 | 09:04

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre savrulan Ebubekir Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden ve tatil için ailesi ile yazlıklarına geldiği öğrenilen çocuğun ayakkabı detayı ise yürekleri dağladı.

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Kaza, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu yönüne doğru seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Ebubekir Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre kadar savrulan çocuk, ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralanan otomobil sürücüsü A.Ç. ile Ebubekir Kılıç hastaneye kaldırıldı.

Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebubekir Kılıç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tatil için Karasu'da bulunan yazlıklarına geldikleri öğrenilen aile ise acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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