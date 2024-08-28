Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama | Video
Osmaniye’de yol uygulamasında polis ekipleri tarafından durdurulan kamyon ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
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