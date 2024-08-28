Video Yaşam Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama | Video
Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama | Video

Saman balyaları arasında uyuşturucu sevkiyatı: 4 tutuklama | Video

28.08.2024 | 09:15

Osmaniye’de yol uygulamasında polis ekipleri tarafından durdurulan kamyon ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında durdurduğu, kamyon ve otomobili durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan aramada kamyonda yüklü saman balyalarının arasında, 57 kilo 850 gram skunk maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 22 fişek ele geçirildi. Otomobilde bulunan Azad A., Cihan A., Hasan S. ve Sedat Z., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yapılan adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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