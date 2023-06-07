Şampiyon dev köpek Taksim’de ilgi odağı oldu | Video 07.06.2023 | 09:52 Lüleburgaz’da düzenlenen köpek ırk standartları yarışmasında şampiyon olan Alabay cinsi köpek, sahibiyle birlikte galibiyetini kutlamak için Taksim’e geldi. Vatandaşlar devasa köpeği görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyerek bol bol fotoğraf çektirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avrasya Köpek Irkları Federasyonu işbirliğiyle 3-4 Haziran'da Lüleburgaz'da "Köpek Irk Standartları Yarışması" düzenlendi. 200 köpeğin katıldığı yarışmada dereceye giren köpeklere madalya, kupa ve kuru mama verildi. Köpeklerin çok sayıda alandaki eğitimlerinin derecelendirildiği ve ırk standartlarına uygun olmalarının ölçüldüğü yarışmayı kazanan 'Volkan' isimli Alabay cinsi köpek ise, sahibi tarafından şampiyonluğunu kutlaması için Taksim'e getirildi. Devasa köpeği Taksim'de gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her yaştan vatandaşlar, şampiyon köpek ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Köpeğin sahibi Ahmet Yavuz ise, "İsmi Volkan, ırkı Alabay, şu an 3 yaşında. Irk standartları yarışmasından dönüşte Taksim'i de gezmek istedik. Kendi ırklarının arasında şampiyon oldu. Derecemizi aldık Taksim'de şeref yürüyüşü yapalım dedik. Bu ilgi bizim için güzel. Caddede yürüyemiyoruz. Bu bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.